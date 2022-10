Nach seiner Todesfahrt in Berlin soll der Tatverdächtige in der Psychiatrie untergebracht werden. Es lasse sich nicht ausschließen, dass er schuldunfähig sei.

Amokfahrt am Breitscheidplatz: 29-Jähriger soll in Psychiatrie

Trauer in Berlin: Blumen liegen in der Nähe des Tatorts. dpa/Christoph Soeder

Der 29-jährige Mann, der am 8. Juni 2022 mit einem Auto in Berlin-Charlottenburg zahlreiche Menschen angefahren haben soll, wird wohl in eine psychiatrische Anstalt kommen. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Ihm wird Mord in einem Fall und 16-facher versuchter Mord vorgeworfen.

„Nach der vorläufigen Einschätzung eines psychiatrischen Sachverständigen lässt sich nicht ausschließen, dass der Beschuldigte schuldunfähig war“, teilte die Behörde mit. Sie reichte eine entsprechende Antragsschrift beim Berliner Landgericht ein.

Mehr in Kürze.