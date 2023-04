Amoklauf an Grundschule in Nashville war über Monate geplant Kein Tag vergeht ohne Waffengewalt in den USA - zuletzt traf es erneut eine Grundschule. Die Schützin feuerte insgesamt 152 Mal und tötete sechs Menschen, da... dpa

Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Nashville werden am Tag des Amoklaufs in Sicherheit gebracht. Jonathan Mattise/AP/dpa

Washington/Nashville -Eine Woche nach dem Amoklauf an einer Grundschule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee hat die Polizei neue Details zu dem Vorfall veröffentlicht. Demnach sei das Massaker, bei dem drei Kinder und drei Erwachsene getötet wurden, über Monate geplant worden. Das gehe aus Schriften und Tagebucheinträgen hervor, die bei der verantwortlichen Person gefunden worden seien, teilte die Polizei in Nashville am Montag mit.