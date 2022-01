In Heidelberg hat ein Einzeltäter laut Polizei am Montag mehrere Menschen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe verletzt. Der Täter sei inzwischen tot, erklärte die Polizei weiter. Es gebe auch einen Schwerverletzten, hieß es.

Im Gebiet Neuenheimer Feld, wo sich die Tat ereignete, war die Polizei im Großeinsatz - der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Der Amokläufer soll nach dpa-Informationen selbst Student gewesen sein. Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen keine politischen oder religiösen Motive gehabt, hieß es in Sicherheitskreisen. Er habe mehrere Langwaffen bei sich gehabt und soll sich schließlich selbst erschossen haben.

Diese Angaben wurden aber offiziell noch nicht bestätigt. Die Polizei erklärte: „Wir gehen nicht von weiteren Tätern aus.“ Zur Sicherheit werde das Gelände aber weiter abgesucht. Zur Identität der Verletzten gab es zunächst keine Angaben.

Das Neuenheimer Feld vor den Toren der Heidelberger Altstadt ist derzeit weiträumig abgesperrt. Die Polizei forderte Autofahrer auf, das Gelände weiträumig zu umfahren, damit Rettungskräfte freie Fahrt haben.