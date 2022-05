Zwei Tage nach dem Schulmassaker in Texas ist der Ehemann von einer der getöteten Lehrerinnen an Herzversagen gestorben. Joe Garcia starb an einem Herzinfarkt, wie Ernie Zuniga, ein Nachrichtensprecher des Lokalsenders Kabb Fox San Antonio, am Donnerstag auf Twitter schrieb. Die Familie von Garcia sprach von einem Tod „aus Trauer“.

Auf einer Spendenwebsite, die von der Cousine der getöteten Lehrerin Irma Garcia eingerichtet wurde, hieß es: Irmas Ehemann Joe sei „heute Morgen (26.05.2022) tragischerweise an den Folgen eines medizinischen Notfalls verstorben“. Sie gehe davon aus, Joe sei „an einem gebrochenen Herzen gestorben“, weil er „die Liebe seines Lebens verloren hat“, fügte sie hinzu. John Martinez, Garcias Neffe, teilte auf Twitter mit, Joe Garcia sei „aus Trauer gestorben“.

Uvalde: Totes Ehepaar hinterlässt vier Kinder

Das Paar, das laut der Website der Robb Elementary School 24 Jahre lang verheiratet war, hinterlässt vier Kinder. Sowohl Irma Garcia als auch ihre Lehrerkollegin Eva Mireles, die gemeinsame Klassenzimmer hatten, starben bei dem Schulmassaker.

Der 18-jährige Salvador Ramos hatte am Dienstag an der Grundschule in Uvalde in Texas mit einem Sturmgewehr 19 Kinder und die zwei Lehrerinnen getötet. Er wurde schließlich von Polizisten erschossen. Das Motiv des Angreifers ist nach wie vor unklar. Er hatte offiziellen Angaben zufolge rund eine Stunde in dem Klassenzimmer verbracht, in dem er ein Blutbad anrichtete.

Erst dann sei Verstärkung eingetroffen und habe den Amokläufer getötet, sagte Victor Escalon vom Ministerium für öffentliche Sicherheit in Texas bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Das zögerliche Vorgehen der Polizei hat in den USA heftige Kritik ausgelöst.