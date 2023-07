Bei einem Unfall im Berliner Stadtteil Gropiusstadt sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach war zuvor an der Kreuzung Fritz-Erler-Allee/Lipschitzallee die Ampel ausgefallen. Gegen 21 Uhr krachte es dann.

Eine Frau und ein Mann wurden verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Kreuzung in Neukölln war aufgrund der Bergung der Autos und der Unfallaufnahme für mindestens eine Stunde vollständig gesperrt.