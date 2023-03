Ampel-Krisengipfel beendet: Habecks Gasheizungsverbot wohl gekippt

Mehr als 48 Stunden nach Beginn der ersten Verhandlungsrunde haben die Koalitionsparteien ihre Spitzenberatungen in Berlin beendet.

Mehr als 48 Stunden nach Beginn der ersten Verhandlungsrunde haben die Koalitionsparteien ihre Spitzenberatungen in Berlin beendet. Das von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geplante stufenweise Verbot von Gasheizungen wurde offenbar gekippt, berichtet die Bild-Zeitung. Stattdessen einigte sich die Ampel-Koalition auf „Technologie-Offenheit“, heißt es.

Laut dem Beschlusspapier, das der Bild vorliegt, sollen die deutschen Bürgerinnen und Bürger nicht überfordert werden. Deshalb werde „zielorientiert geprüft, wie der ambitioniertere Austausch von Öl- und Gasheizungen aufgrund der Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) gezielt und bürokratiearm aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziell gefördert werden kann.“

Die Koalition peilt auch eine Änderung des Klimaschutzgesetzes an: Die bislang strikten Emissionsvorgaben für einzelne Wirtschaftssektoren sollen aufgegeben werden. FDP-Chef Christian Lindner gab bekannt, dass das Klimaschutzgesetz geändert werden solle. Demnach sollen Zielverfehlungen in einem Sektor in einem anderen ausgeglichen werden und auch eher längerfristige Zielvorgaben gesetzt werden.

Höhere Lkw-Maut soll Ausbau der Bahn finanzieren

Die Ampel-Koalition will zudem die Lkw-Maut erhöhen, um damit Investitionen für die Bahn zu finanzieren. Die zusätzlichen Einnahmen sollten zu 80 Prozent „in den Ausbau der Schiene, in eine moderne Bahn fließen“, sagte Grünen-Chefin Ricarda Lang am Dienstag nach dem Koalitionsausschuss. Den Finanzbedarf der Bahn bezifferte sie auf 45 Milliarden Euro bis 2027.

Auch der Ausbau von Autobahnstrecken wurde vereinbart. Lindner sagte am Dienstag in Berlin, 140 Autobahnprojekte sollten künftig im überragenden öffentlichen Interesse liegen.

Man schweigt sich auseinander. Und man diskutiert sich zusammen. #Koalitionsausschuss CL — Christian Lindner (@c_lindner) March 28, 2023

Die Ampel-Koalition verständigte sich zudem auf einen beschleunigten Infrastrukturausbau im Straßenverkehr. Grünen-Chefin Lang sprach von einer „begrenzten Anzahl von Straßen“, für die dies gelte. FDP-Chef Lindner nannte „144 Autobahnprojekte“, die als „von überragendem Interesse eingestuft“ und entsprechend prioritär behandelt würden.

SPD-Chef Klingbeil ist „hoch zufrieden“ mit den Ergebnissen

SPD-Chef Lars Klingbeil zeigte sich „hoch zufrieden“ mit den Ergebnissen. Diese zeigten, „dass wir uns als Koalition in großen Schritten in Richtung Zukunft und Stärke für Deutschland bewegen“. FDP-Chef Lindner sagte: „Wir haben echte Durchbrüche erzielt, wirkliche Paradigmenwechsel, und deshalb spricht das Ergebnis einfach für sich.“ Grünen-Chefin Lang betonte: „Wir gehen jetzt endlich auch Strukturreformen an.“

Das Spitzentreffen der Koalition hatte am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr begonnen und war am Montagnachmittag nach knapp 20 Stunden Dauer unterbrochen worden. Am Dienstag setzten die Koalitionsspitzen dann ab 10.20 Uhr ihre Beratungen fort.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) formulierte am Nachmittag hohe Erwartungen an das Ergebnis. „Ich bin zuversichtlich, dass wir da ein großes Werkstück zustande bringen“, sagte er. „Es geht um die größte Modernisierung unserer Volkswirtschaft, die vor uns liegt“, sagte der Kanzler weiter. Mit Blick auf die Beratungen im Koalitionsausschuss fügte er hinzu: „Es wächst in dieser Diskussion auch die gemeinsame Vorstellung, dass wir das sind, die das machen müssen.“