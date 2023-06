Ampel mit Fußgänger-Grün in alle Richtungen abgestellt

Berlin will einen Ampelversuch mit einer Grünphase für Fußgänger in alle Richtungen einstellen. Zu Fuß kann die Kreuzung von Kochstraße und Friedrichstraße a...

ARCHIV - Damaliger US Präsident John F. Kennedy (M) während seines Besuchs in Berlin am Grenzübergang Checkpoint Charlie. dpa Fotografen/dpa/Archivbild