Heizungsgesetz: FDP sieht keine Eile vor der Sommerpause – SPD hält dagegen

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, hält trotz des Streits über das Heizungsgesetz eine Verabschiedung im Bundestag noch vor der parlamentarischen Sommerpause für machbar. Mit einer „konstruktiven Grundhaltung“ der Ampel-Partner sei dies zu schaffen, sagte Mast am Mittwoch im Deutschlandfunk. Bis zum Beginn der Sommerpause am 7. Juli gibt es noch drei weitere Sitzungswochen. Die Koalitionspartner der FDP blockieren das umstrittene Gesetz derzeit und fordern eine komplette Überarbeitung.

Tatsächlich scheinen die Liberalen eine Verabschiedung des Heizungsgesetzes vor der Sommerpause bereits abgeschrieben zu haben. „Um das Gesetz 2024 in Kraft treten zu lassen, reicht es auch, wenn wir es im Oktober beschließen“, sagte der Abgeordnete Reinhard Houben dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Mittwoch. „Die Klimawende wird nicht scheitern, wenn das Gesetz nicht mehr vor der Sommerpause verabschiedet wird.“

FDP-Fraktion: „Es kommt nicht auf den Tag des Infrafttretens an“

Auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr äußerte sich beschwichtigend angesichts der sehr wahrscheinlichen Verzögerung. „Am Ende kommt es nicht auf den Tag des Inkrafttretens an“, sagte Dürr dem Nachrichtensender Welt. Es sei entscheidend, dass es ein gutes Gesetz werde – unabhängig davon, ob es nun der 1. Januar oder der 28. Februar 2024 werde.

Die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte am Dienstagabend ebenfalls, dass das Gesetz vor der Sommerpause aus ihrer Sicht nicht verabschiedet werden könne. Es sei klar, dass man in der Ampel gemeinsam einen anderen Klimaschutz wolle, erklärte Strack-Zimmermann in der ARD. Man müsse „die Menschen in Deutschland aber unbedingt mitnehmen, weil die Akzeptanz sonst nicht da ist“. Es sei nicht gut, „ein Gesetz auf Teufel komm raus auf den Weg zu bringen und an einem Datum festzumachen“, so die FDP-Politikerin.

Mast: Dürfen Menschen nicht im Unsicheren lassen

Weil die FDP das Gesetz in seiner geplanten Form blockiert, wird das Vorhaben in dieser Woche nicht mehr im Parlament beraten. Die geplante erste Lesung war aufgrund der innerkoalitionären Spannungen geplatzt. SPD-Fraktionschefin Mast warnte jedoch davor, die Menschen zu lange im Unsicheren zu lassen. Sie verwies darauf, dass sich in der laufenden Woche Fachpolitiker und auch die stellvertretenden Fraktionschefs zu dem Thema noch austauschen wollen.

Nach dem vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurf soll von 2024 an möglichst jede neueingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden. Das soll für alle Eigentümer bis zum Alter von 80 Jahren gelten. Bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter betrieben und kaputte repariert werden. Das Gesetz gilt als wichtiger Baustein des Vorhabens, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen.