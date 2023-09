Tag des offenen Denkmals heute in Berlin: Amt rechnet mit Besucherrekord

Zum Tag des offenen Denkmals öffnen heute (Sonntag) wieder zahlreiche historische Bauten für die Öffentlichkeit ihre Türen. Bundesweit gibt es unter dem Motto „Talent Monument“ mehr als 5500 Denkmale in rund 2.000 verschiedenen Städten und Gemeinden zu entdecken.

Das Landesdenkmalamt Berlin in der Hauptstadt mit einem Besucherrekord. Schätzungen zufolge werden rund 100.000 Menschen das zweitägige Programm genutzt haben, wie das Amt am Sonntagmittag mitteilte. Vergangenes Jahr waren es rund 60.000 bis 70.000, sagte Pressesprecherin Christine Wolf der Deutschen Presse-Agentur. Besichtigt werden können Kirchen, alte Klostergebäude, Deichanlagen, Industrieanlagen, Stadtbefestigungen, Friedhöfe, Geburtshäuser historischer Persönlichkeiten oder Windmühlen.

Tag des offenen Denkmals: In Berlin großes Interesse am ICC

Viele Veranstaltungen in Berlin, die eine Anmeldung erforderten, waren Wolf zufolge schon im Vorhinein ausgebucht. Vor allem das Interesse am Internationalen Congress Center (ICC) sei groß. Vor dem Eingang hätten sich teils meterlange Schlangen gebildet. Der sanierungsbedürftige Bau am Funkturm ist seit 2014 geschlossen.

Noch bis Sonntagabend können Besucherinnen und Besucher unter dem Motto „Voller Energie“ zahlreiche sonst verschlossene oder so nicht zugängliche Orte Berlins für sich entdecken. Veranstalterin ist die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Sie setzt sich seit 1985 für den Erhalt bedrohter Baudenkmale ein.