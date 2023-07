Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstag eine amtliche Warnung vor starken Gewittern in Berlin und Brandenburg herausgegeben. Es sei mit Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 50 km/h zu rechnen, hieß es. Erst am Montag hatte es ein kurzes, aber heftiges Unwetter in Berlin gegeben.

Örtlich könne es Blitzschlag geben, warnte der DWD. Während des Platzregens seien zudem kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Tropisch anmutende Regenfälle/Gewitter von Westen her für die Hauptstadt #Berlin. Die Schwüle wird aber vorerst bleiben. Erst morgen wird die feuchte Suppe hier endgültig ausgeräumt. /LDhttps://t.co/7E7P8WoSTF — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) July 29, 2023

Die Gewitter ziehen am Samstagnachmittag vom Südwesten Brandenburgs über den Berliner Raum nach Nordosten. Entspannung bringt das Wetter mit Blick auf die Waldbrandgefahr in Brandenburg.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Tief „Ventur“ mit Zentrum bei Schottland bestimme aktuell das Geschehen, teilte der DWD mit. Es führe diesen Samstag mäßig warme und sehr feuchte Atlantikluft nach Deutschland, in der sich immer wieder teils kräftige Schauer und Gewitter entwickelten.

Wetter bleibt unbeständig mit Schauern und Gewittern

Am Sonntag verabschiedet sich das Tief laut DWD-Meteorologe Robert Hausen langsam Richtung Skandinavien. Vor allem noch im Norden und Nordwesten Deutschlands sowie von der Lausitz bis zu den Alpen sorge es aber weiterhin für sehr wechselhaftes und windiges Wetter mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. „In den übrigen Gebieten beruhigt sich das Wetter vorübergehend etwas – ohne aber, dass man von nennenswertem Zwischenhocheinfluss reden kann.“

Die Temperaturen bleiben am Wochenende laut DWD in Berlin und Brandenburg sommerlich: Die Höchstwerte sollen am Samstag bei 24 bis 27 Grad liegen. Am Sonntag wird es zwischen 22 und 25 Grad warm, und es soll erneut einzelne Gewitter geben. Am Montag bleibt es regnerisch, dabei wird es etwas kühler.