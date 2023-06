Amtliche Warnung für Berlin: Starkes Gewitter zieht Freitagabend über die Stadt

Am Freitagabend kommt es in Berlin zu Gewittergüssen.

Ein starkes Gewitter mit Regen und Hagel ist am Freitag über Berlin gezogen. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor für die Hauptstadt eine amtliche Warnung herausgegeben. Zum Teil konnte mit 20 Liter Regen pro Quadratmeter gerechnet werden, heißt es. Windböen mit bis zu einer Stärke von 7 Beaufort fegten über die Stadt.

Die Feuerwehr Berlin bestätigte auf Anfrage der Berliner Zeitung mehrere wetterbedingte Einsätze am Abend. In Marzahn stürzten Gegenstände auf einen Gehweg. In Schlachtensee drohten Teile eines Daches abzustürzen. Es wird in der Nacht zu Samstag noch mit mehreren Einsätzen gerechnet, so ein Sprecher.

In der Nacht kommt es lokal zu Schauern und es bildet sich örtlich Nebel oder Dunst aus. Es kühlt auf 13 bis 10 Grad ab. Am Samstag zeigt sich zu Beginn noch die Sonne bei vereinzelten Schauern, die nehmen aber gegen Mittag zu. Örtlich gewittert es teilweise kräftig und wie am Vortag schließt der Wetterdienst ein Unwetter durch Starkregen nicht aus. Außerdem erwarten die Meteorologen erneut Hagel und Sturmböen. Abends lassen die Niederschläge allmählich nach. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad.