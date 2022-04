Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwoch eine amtliche Warnung vor Sturmböen für Berlin und Brandenburg herausgegeben. Demnach rechnen die Wetterexperten vom DWD am Donnerstag von 10 bis 21 Uhr mit Wind und Sturmböen zwischen 60 und 80 km/h (Windstärke sieben bis neun). Auch Gewitter sind laut Vorhersage am Donnerstag in der Hauptstadt möglich.

Schwere Sturm- und Orkanböen sowie Unwetter können Donnerstag auch in anderen Teilen Deutschlands auftreten. Frühjahrssturm „Nasim“ fegt bis in tiefe Lagen. In den Hochlagen kann es zu Böen in Orkanstärke von bis zu 100 km/h kommen. In der Nacht zum Freitag soll der Sturm wieder nachlassen. Im Westen von Baden-Württemberg rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Dauerregen.

Es bleibt in Berlin und Brandenburg stark bewölkt bis bedeckt. Zum Tagesbeginn ist es erst mal trocken. Im Tagesverlauf kommt es dann laut DWD in der Hauptstadt teilweise zu kräftigem Regen. Dafür wird es aber warm: Die Temperaturen steigen auf 11 bis 15 Grad.