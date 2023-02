Amtstierärzte wichtig für Tierwohl und Verbraucherschutz Brandenburg hält bei der Bekämpfung von Tierseuchen wie der Afrikanischen Schweinepest oder der Vogelgrippe und dem Einsatz für Tierwohl die Arbeit der Amtst... dpa

ARCHIV - Ein Schwein steht im Stall eines Mastbetriebes. Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Potsdam -Brandenburg hält bei der Bekämpfung von Tierseuchen wie der Afrikanischen Schweinepest oder der Vogelgrippe und dem Einsatz für Tierwohl die Arbeit der Amtstierärzte für unverzichtbar. Sie stünden für die Einhaltung des Tierschutzrechts, erklärte Verbraucherschutzstaatssekretärin Antje Töpfer am Montag laut Mitteilung in der Gemeinde Seddiner See. Dort nehmen derzeit 31 angehende Amtstierärztinnen und Amtstierärzte aus zehn Bundesländern und zwei Bundesministerien an einer Weiterbildung teil. Damit bereiten sie sich auf ihre Prüfung zur Ausübung der Tätigkeit in der Veterinärverwaltung vor.