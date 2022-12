Grausiger Fund an der Messe Berlin: Leiche in Auto entdeckt

Passanten haben am Sonntagnachmittag nahe der Messe Berlin eine grausige Entdeckung gemacht. Auf einem Parkplatz an der Ecke Neue Kantstraße / Messedamm wurde eine tote Person in einem alten Auto gefunden, berichtet die B.Z.

Die Fußgänger alarmierten sofort die Polizei, die daraufhin die Feuerwehr um Hilfe bat, um das verschlossene Fahrzeug aufbrechen zu lassen. Die Leiche wurde in die Gerichtsmedizin gebracht, wo sie zeitnah obduziert werden soll. Dabei soll auch geklärt werden, wie lange die Person bereits tot in dem Auto lag.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es bisher keine Hinweise auf ein Verbrechen. „Wie es scheint, ist das einfach eine traurige Geschichte“, sagte am Abend ein Polizeisprecher dem Nachrichtenportal von t-online. Die tote Person sei augenscheinlich obdachlos gewesen und habe in dem Auto gewohnt. Der Körper sei unter Müll gefunden worden, hieß es weiter.

Die Identität des oder der Verstorbenen ist derzeit noch unklar, auch zum Geschlecht konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Obwohl bisher nicht von einer Straftat ausgegangen wird, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.