Die Berliner Bezirke Neukölln und Treptow-Köpenick sollen eine neue Tramstrecke bekommen und so miteinander verbunden werden. Das hat der Berliner Senat in der Sitzung am heutigen Dienstag beschlossen.

Die bereits bestehende Tramlinie 60 soll von der Haeckelstraße im Ortsteil Johannisthal über die Stubenrauchstraße im Ortsteil Rudow verlängert werden. Über die Fritz-Erler-Allee der Gropiusstadt soll weiter bis zum Stadtzentrum der Gropiusstadt, den Gropius-Passagen, gebaut werden. Zahlreiche Buslinen können durch den Ausbau des Straßenbahnnetzes ersetzt und entlastet werden. Zudem soll durch die neue Tramstrecke die Anbindung an den regionalen Bahnverkehr über den Bahnhof Schöneweide verbessert werden.

Anschluss an U7: Favorisierte Tramstrecke ist 6,2 Kilometer lang

„Die Großwohnsiedlung Gropiusstadt wird dadurch an das Straßenbahnnetz angebunden. Damit werden Verbindungen nach Schöneweide, Lichtenberg, Köpenick und darüber hinaus ermöglicht“, sagte Manja Schreiner, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt am Dienstag. Weiter hieß es: „Am Bahnhof Schöneweide werden Verknüpfungen zur S- und Regionalbahn bestehen. Die Endstelle Johannisthaler Chaussee bietet einen schnellen Übergang zur U- Bahnlinie U7 und zu vielen Buslinien. Die neue Straßenbahnstrecke schafft damit attraktive Verbindungen in Richtung Westen und Norden.“

Laut den vorgesehenen Plänen soll die favorisierte Straßenbahnstrecke eine Länge von 6,2 Kilometern haben und dürfte eine teure Angelegenheit werden. Knapp 50 Millionen sind für die Strecke als grobe Kosteneinschätzung bestimmt worden. Sollte der Planung verbindlich zugestimmt werden, wird die Tram frühestens 2029 in Betrieb genommen.