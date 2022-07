Drei Jahre nach ihrem Rückzug aus der Politik nimmt Andrea Nahles, ehemalige SPD-Chefin und Bundesministerin für Arbeit und Soziales im Kabinett Merkel, wieder eine politisch bedeutsame Rolle ein – als neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Nachdem die Wahl der 52-Jährigen bereits Ende Januar angekündigt worden war, tritt Nahles die Stelle nun zum 1. August offiziell an.

Angesichts ihres Erfahrungsschatzes als Arbeitsministerin sehe die ehemalige Bundespolitikerin ihrem Amtsantritt zuversichtlich entgegen. „Ich kann vieles aus meinem vorherigen Berufsleben hier einbringen“, sagte Nahles in einem Interview mit dem Spiegel. „In der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik trifft man sich ja ständig, und ich habe mich drei Jahrzehnte lang mit diesen Themenfeldern beschäftigt.“

Nahles: Arbeitsagentur soll Vorreiter für Digitalisierung werden

Mit einem Etat von knapp 40 Milliarden Euro und mehr als 100.000 Mitarbeitern zählt die Arbeitsagentur zu den größten deutschen Behörden. Insbesondere die Digitalisierung der Institution mit Hauptsitz in Nürnberg sei eine der wichtigsten Aufgaben, die sie als neue Vorsitzende umsetzen wolle, teilte Nahles der Deutschen Presse-Agentur mit. Dabei wolle sie auch die derzeit regierende Ampel-Koalition in die Pflicht nehmen: „Ich habe die Erwartungshaltung an die Bundesregierung, dass sie den öffentlichen Verwaltungen den Anschluss an den Fortschritt ermöglicht“, sagte Nahles.

Nur dank bereits bestehender Strukturen im Bereich der Digitalisierung – zum Beispiel in Form der bereits vor zehn Jahren eingeführten E-Akten – habe man die Corona-Krise bewältigen können. Dennoch ist die deutsche Bürokratie nach wie vor als besonders rückständig im Bereich der Digitalisierung verrufen. Nahles sehe auch in der weiter anhaltenden Pandemie durchaus eine Herausforderung: „Machen wir uns nichts vor: Sieht halt schon wieder nicht nach Normalbetrieb aus“, so die künftige Vorsitzende.

2019: Das plötzliche Ende einer politischen Karriere

Wegen historisch schlechter Ergebnisse bei der Europawahl 2019 war Nahles nach internem Zwist und auf drängen ihrer eigenen Partei im Juni desselben Jahres von ihrem Amt als SPD-Vorsitzende zurückgetreten. Zugleich verzichtete die ehemalige Politikerin nach über 20 Jahren im deutschen Bundestag auf ihr Mandat als Abgeordnete ihres Heimatwahlkreises Ahrweiler in Rheinland-Pfalz.

Nach der abrupt beendeten bundespolitischen Karriere und anschließender einjähriger Pause wurde sie 2020 zunächst zur Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation berufen – einer Behörde, die dem damaligen Finanzminister Olaf Scholz unterstellt war. Künftig wird Amtsnachfolger und Parteifreund Hubertus Heil zuständiger Minister für die neue Chefin der Arbeitsagentur Andrea Nahles sein.