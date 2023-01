Andrij Melnyk an Deutschland und ThyssenKrupp: Schickt die U-Boote

Der ehemalige ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat sich bei Twitter erneut zu Deutschlands Waffenlieferungen geäußert und stellt weitere Forderungen. In einem Tweet schrieb er: „Hallo Leute, ich weiß, ich werde einen neuen Shitstorm ernten, aber ich habe eine weitere kreative Idee. Deutschland (ThyssenKrupp) stellt eines der besten U-Boot-Typen der Welt her, die HDW Class 212A. Die Bundeswehr hat sechs solcher U-Boote. Warum schickt man nicht eines in die Ukraine? Dann werden wir die russische Flotte aus dem Schwarzen Meer vertreiben.“

Unter dem Tweet fragte ein Nutzer, wie man die deutschen U-Boote in die Ukraine bekomme. Darauf Melnyk: „Auf dem Landweg. No problemo.“

Melnyk kommentierte auch die Aussagen von Bundeskanzler Olaf Scholz, der in einem Tagesspiegel-Interview sein Zaudern gegenüber den Waffenlieferungen in die Ukraine erklärt hat. Er wolle in keinen Überbietungswettbewerb einsteigen, sagte Scholz. Melnyk dazu: „What? Kein Waffen-Überbietungswettbewerb? Auch die Ukrainer wollen das nicht. Was wir wollen, ist dass unsere Verbündeten endlich einen MASTERPLAN haben, wie man Russland mit eng koordinierten Lieferungen moderner Waffen – auch mit Kampfjets & U-Booten – BESIEGT. Er fehlt. 339 Tage!“

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de