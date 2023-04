Andrij Melnyk und Long Covid: „Seit zwei Monaten bin ich nicht imstande, zu joggen“

Andrij Melnyk, Vize-Außenminister der Ukraine und ehemaliger ukrainischer Botschafter in Deutschland, hat sich auf Twitter dazu bekannt, an Long Covid zu leiden. Er schreibt in einem Tweet: „Seit zwei Monaten bin ich nicht imstande, zu joggen. Dieses verdammte Long Covid. Das Ermüdungssyndrom macht mich einfach fertig. Endlich Frühling in Kyjiw. Alles blüht auf. Auch die Menschen sind happy, den schlimmsten Winter seit 1945 überstanden zu haben. Die Ukraine siegt.“

Long Covid ist der Oberbegriff für Langzeitfolgen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 auftreten. Darunter allen Symptome, die mehr als vier Wochen nach Ansteckung mit dem Coronavirus fortbestehen, die sich verschlechtern oder neu auftreten. Derzeit sind rund 200 mögliche Symptome bekannt. Beschwerden, die noch nach drei Monaten bestehen und mindestens zwei Monate lang anhalten oder wiederkehren, werden als Post-Covid-Syndrom bezeichnet.

ME/CFS zählt zu den häufigsten Folgeerkrankungen einer Infektion mit Sars-CoV-2. Die landläufige Bezeichnung ist Fatigue-Syndrom. Nach Berechnungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sind rund drei Millionen Menschen von Long Covid betroffen. Die Fälle von Post Vac, also gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch eine Corona-Schutzimpfung, sind statistisch nur sehr lückenhaft erfasst, die Beweisführung hierzulande kompliziert.