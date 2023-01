Andy Borgs Schlagershow feiert Jubiläum Einst moderierte er den „Musikantenstadl“. Beim Südwestrundfunk hat Andy Borg eine Schlagershow - nun wird in der 50. Ausgabe gesungen. Ein populärer Song vo... Christian Böhmer , dpa

HANDOUT - Gastgeber, Sänger und Moderator: Andy Borg. Kimmig/Kerstin Joensson/SWR/dpa

Baden-Baden -Schon seit vier Jahren läuft die Fernsehsendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ - nun kommt am Neujahrstag die 50. Ausgabe. Namensgeber und Moderator Borg zieht eine positive Bilanz: Kaum einer habe sich vorstellen können, dass so viele Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz im dritten Programm dabei seien, sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben immer schöne Quoten.“