Angebliche sexuelle Übergriffe: Jüdische Gemeinde zu Berlin entlässt Rabbiner

Die Jüdischen Gemeinde zu Berlin hat sich nach Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe gegenüber Frauen von einem Rabbiner getrennt. Angesichts der Schwere der Vorwürfe sei der Vorstand schockiert und entrüstet und habe den Rabbiner umgehend freigestellt. Schließlich sei er mit Wirkung zum 31. Mai fristlos gekündigt worden, sagte ein Sprecher der Gemeinde am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Zuerst hatte darüber unter anderem die Jüdische Allgemeine berichtet.

Nach Informationen der Jüdischen Allgemeinen hatte eine Frau im Jahr 2018 wegen Vorfällen von 2008 bis 2009 einen Rabbiner angezeigt. In der Anzeige sei die Rede von „psychischem und emotionalem“ Druck, den der Rabbiner auf die Frau ausgeübt habe. Außerdem habe er sie mit „Heilsversprechen“ zu sexuellen Handlungen gebracht. Die Frau soll zu Protokoll gegeben haben, dass sie nicht das einzige Opfer sei.

Synagoge in Schöneberg vorübergehend geschlossen

Der Sprecher der Jüdischen Gemeinde zu Berlin wollte keine Angaben zu den Details der Vorwürfe oder der Anzahl der mutmaßlich betroffenen Frauen machen. Zur Begründung verwies er auf eine Kündigungsschutzklage des Rabbiners. Den mutmaßlichen Opfern habe die Gemeinde uneingeschränkte Unterstützung zugesagt, auch mit Blick auf „ein mögliches Verfahren vor dem Rabbinatsgericht der Orthodoxen Rabbinerkonferenz“, hieß es weiter.

Zudem habe der Gemeindevorstand die von dem Rabbiner betreute Synagoge „vorübergehend bis zur vollständigen Aufklärung des Sachverhalts geschlossen“. Nach Informationen der Jüdischen Allgemeinen handelt es sich dabei um eine Synagoge in Schöneberg.

Militärbundesrabbiner Balla fordert „maximale Transparenz“

Die Jüdische Gemeinde zählt auf ihrer Internetseite acht Synagogen unterschiedlicher Riten sowie fünf Rabbiner auf. Der freigestellte Rabbiner taucht in der Liste nicht mehr auf.

Militärbundesrabbiner Zsolt Balla forderte nach Bekanntwerden der Vorwürfe „maximale Transparenz“ und „Unterstützung der möglichen Opfer“. Balla, Vorstandsmitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschlands, schrieb in einem Gastbeitrag in der Jüdischen Allgemeinen (Donnerstag), „die geschilderten Ereignisse gehören mit zu dem Schlimmsten, was einem passieren kann“.