Angehörige mischen sich in Schlägerei ein

Berlin -Ein Streit zwischen zwei Männern hat in Berlin-Lichtenberg weitere Streitereien und eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten nach sich gezogen. Die beiden Männer im Alter von 28 und 31 Jahren sollen sich auf der Straße Alt-Friedrichsfelde am Montagmittag geschlagen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als sich die Männer trennten, soll der 31-Jährige dem Jüngeren mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen und ihn verletzt haben. Zeugen alarmierten die Polizei und die Feuerwehr.

Als die Polizei dabei war, den Sachverhalt zu klären, erschienen den Angaben zufolge Angehörige der Männer und fingen sich ebenfalls an zu streiten. Die Polizeikräfte konnten sie voneinander getrennt halten. Der 28-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Am Nachmittag erschienen bis zu 20 Personen am ursprünglichen Tatort und trafen dort auf den 31-Jährigen. Ein 55-Jähriger soll dem Mann mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, worauf dieser zu Boden ging, und mit zwei 25-Jährigen auf ihn eingetreten und eingeschlagen habe.

Der 31-Jährige wurde laut Polizei ebenfalls zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Nach Feststellung der Identitäten wurden alle Beteiligten entlassen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und des Landfriedensbruchs. Nach Angaben eines Sprechers schienen sich der 28-Jährige und der 31-Jährige zu kennen. Zu weiteren Hintergründen lagen zunächst keine weiteren Angaben vor.