Angeklagter im Grüne Gewölbe-Prozess: Keine Auftragstat Der Kunstdiebstahl aus Sachsens Schatzkammermuseum gilt als einer der spektakulärsten in Deutschland. Doch einen konkreten Auftraggeber habe es nicht gegeben...

Sechs Männer stehen wegen des spektakulären Einbruchs in das Staatliche Museum vor Gericht, bei dem Juwelen aus dem 18. Jahrhundert geraubt wurden. Jens Schlueter/AFP/POOL/dpa

Dresden -Für den Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe gab es nach Angaben eines Angeklagten keinen Auftraggeber. Die Verkäuflichkeit des Schmucks sei als gut eingeschätzt worden, sagte einer der geständigen Angeklagten im Prozess wegen des Einbruchs am Dresdner Landgericht am Freitag in seiner Befragung durch die Staatsanwaltschaft. Es habe Personen im Hintergrund gegeben, die angeboten hätten, sich um die Verwertung zu kümmern.