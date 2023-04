Angela Merkel erhält heute höchsten deutschen Verdienstorden

Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Montagabend mit dem höchsten deutschen Verdienstorden ausgezeichnet (18 Uhr). Ihr wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das „Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung“ verliehen. Steinmeier wird bei der Zeremonie auf Schloss Bellevue die Ansprache halten.

Bei dem Festakt werden unter anderem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zugegen sein. Das „Großkreuz in besonderer Ausfertigung“ erhielten vor Merkel nur die ehemaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer (1954) und Helmut Kohl (1998).

Merkel erhält höchsten deutschen Orden: Kritik von FDP und Linkspartei

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai äußerte sich vor der Preisverleihung am Montagabend skeptisch: „Am Ende ihrer Amtszeit war unser Land in keinem guten Zustand“, sagte Djir-Sarai dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zwar verdienten 16 Jahre Einsatz im wichtigsten Staatsamt Respekt, so der FDP-Generalsekretär. „Aber historische Größe lässt sich in der Politik erfahrungsgemäß erst mit weiterem zeitlichen Abstand erkennen.“

Kritik kommt auch von der Linkspartei: „Merkels Bilanz ist zwiespältig und bedarf eher einer kritischen Aufarbeitung als einer Auszeichnung“, so Linken-Chef Martin Schirdewan.