Angreifer nach Messerattacke auf Polizisten erschossen Polizisten wollten in der Kleinstadt Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern einen Mann festnehmen, als die Situation offenbar eskalierte. Mit schwerwiegenden Folge... dpa

In Jarmen ist ein Polizist mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Angreifer ist einer Schussverletzungen erlegen. Stefan Sauer/dpa

Jarmen/Neubrandenburg -Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 32-jährigen Angreifer am Freitagabend in Jarmen (Vorpommern-Greifswald) bleiben die näheren Umstände des Vorfalls vorerst offen. Wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte, laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen auch über das Wochenende.