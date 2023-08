Angriff auf 43-Jährigen in Friedrichsfelde: Verletzungen an Armen und am Kopf

Bei einem Angriff in Friedrichsfelde ist am Montagabend ein 43-jähriger Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt wurde der 43-Jährige gegen 20 Uhr in der Straße Am Tierpark von einem Mann geschubst. Er stürzte und landete auf einer am Boden liegender Glasflasche. Der 43-Jährige zog sich bei dem Sturz mehrere Schnittverletzungen an den Armen zu.

Im Anschluss trat ihm der mutmaßliche Angreifer mehrfach gegen den Kopf und flüchtete danach in Richtung Sewanstraße. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Warum der 43-Jährige angegriffen wurde, ist noch unklar.