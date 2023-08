In Weißensee hat am Freitag ein Mann einen 59-Jährigen in einer Tram körperlich angegriffen. Er wird nun von der Polizei anhand der Bilder einer Videoüberwachungskamera gesucht.

Der Tatverdächtige war am Freitag, den 7. April, gegen 22 Uhr in einer BVG-Tram der Linie 4 unterwegs. Kurz vor der Haltestelle Buschallee schlug der abgebildete Mann den 59-Jährigen mehrmals auf ein Ohr. Als dieser an der Haltestelle ausstieg, soll der ihm unbekannte Tatverdächtige einen Stein aus dem Gleisbett genommen und nach ihm geworfen haben. Der Stein habe ihn nur knapp verfehlt.

Der Tatverdächtige war in Begleitung einer Frau, die als potenzielle Zeugin ebenfalls gesucht wird. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung, um den Tatverdächtigen oder seine Begleiterin zu identifizieren.