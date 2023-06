Frust auf Firmenfeier: Gast greift Retter der Berliner Feuerwehr an

Ein Mann hat in der Nacht zum Sonntag in Alt-Treptow Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr angegriffen. Der 25-Jährige war nach Angaben der Polizei bereits zuvor wegen seines aggressiven Verhaltens bei einer Firmenfeier in einem Konzertsaal an der Straße Alt-Treptow negativ aufgefallen. Aufgrund seines alkoholisierten Zustands warfen Türsteher ihn raus, was er jedoch nicht auf sich sitzen lassen wollte, so die Polizei weiter.

Demnach versuchte er es kurz darauf erneut, in das Gebäude zu gelangen. Als sein Zutritt verwehrt wurde, soll er laut Zeugen seinen Frust an einem Radfahrer ausgelassen haben. Dieser habe den betrunkenen Störenfried jedoch körperlich in die Schranken gewiesen, weshalb einer der Türsteher davon ausging, dass er dabei verletzt wurde.

Der Sicherheitsmitarbeiter alarmierte daraufhin den Rettungsdienst der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen und den aggressiven 25-Jährigen behandeln wollten, soll dieser mit seinen Fäusten in Richtung der beiden 30- und 32-jährigen Helfer geschlagen haben. Außerdem habe er den Jüngeren angespuckt. Beide Sanitäter blieben unverletzt.

Der Tatverdächtige wurde schließlich durch hinzugerufene Polizisten in ein Gewahrsam gebracht, wo ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut entnommen wurde. Anschließend kam er wieder frei, muss sich nun aber nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehenden Personen verantworten.