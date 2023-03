Angriff mit axtähnlichem Gegenstand: Mann wird vernommen Nach einem Angriff mit einem axtähnlichen Gegenstand in einem Regionalzug in Brandenburg wird der Tatverdächtige am Samstag von der Polizei vernommen. Danach... dpa

dpatopbilder - Polizeifahrzeuge stehen vor dem Bahnhof in Guben. Ute Richter/dpa

Guben -Nach einem Angriff mit einem axtähnlichen Gegenstand in einem Regionalzug in Brandenburg wird der Tatverdächtige am Samstag von der Polizei vernommen. Danach soll sich entscheiden, ob ein Haftbefehl beantragt wird und der 37-Jährige in Untersuchungshaft kommt, wie ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Zu den Hintergründen der Tat und einem möglichen Motiv konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.