Berlin - Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Obdachlosen in Berlin ist einer der Männer schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand waren die beiden Männer am Samstagabend im Engelbeckenpark in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Der eine Mann soll dann den anderen mit Bierflaschen beworfen und ihn auch damit geschlagen haben, hieß es. Zeugen riefen demnach die Polizei, der mutmaßliche Schläger flüchtete.

Der Mann erlitt laut Polizeibericht viele Schnitt- und Platzwunden, verlor viel Blut und wurde immer schwächer. Der Schwerverletzte wurde im Krankenhaus intensivmedizinisch betreut. Die Ermittlungen laufen.