Angriff mit Handgranate: 61-Jähriger weiter in Lebensgefahr Ein Mann zündet eine Handgranate vor einem Berliner Wohnhaus und verletzt drei Menschen. Auf zwei von ihnen geht er danach mit einem Messer los. Inzwischen w... dpa

Berlin -Nach einem Angriff mit einer Handgranate in Berlin-Reinickendorf schwebt eines der drei Opfer weiter in Lebensgefahr. „Wir hoffen, dass der Mann überleben wird“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der 61-Jährige sowie zwei Frauen im Alter von 42 und 48 Jahren waren am späten Freitagabend attackiert worden.