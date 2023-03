Angriff mit Handgranate und Messer: Drei Menschen verletzt Ein Mann soll in Berlin-Reinickendorf drei Menschen mit einer Handgranate und einem Messer verletzt haben. Eines der Opfer, ein 61-Jähriger, sei in Lebensgef... dpa

Berlin -Ein Mann soll in Berlin-Reinickendorf drei Menschen mit einer Handgranate und einem Messer verletzt haben. Eines der Opfer, ein 61-Jähriger, sei in Lebensgefahr, teilte die Berliner Polizei am Samstag mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt vom späten Freitagabend übernommen. Der Verdächtige wurde gefasst. Die Hintergründe sind noch unklar. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung über einen blutigen Streit berichtet.