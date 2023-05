Angriff mit Kettensäge und Machete: Beschuldigter gesteht

Die Verteidigerin des 35-jährigen Beschuldigten erklärte am Dienstag, ihm werde „immer klarer, was er Furchtbares getan hat“. Der Mann soll an paranoider Schizophrenie leiden.

Nach einem tödlichen Angriff mit Kettensäge und Machete in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Lichtenberg hat der Prozess gegen einen 35-Jährigen begonnen. Der Mann soll seine 52 Jahre alte Nachbarin mit einer Machete getötet und ihren Freund mit einer Kettensäge schwer verletzt haben. Für den Beschuldigten erklärte die Verteidigerin am Dienstag, ihm werde „immer klarer, was er Furchtbares getan hat“. Er habe kaum Erinnerungen an das Geschehen. Die Taten soll er aufgrund einer paranoiden Schizophrenie im Zustand der Schuldunfähigkeit verübt haben.

Dem Beschuldigten wird vor dem Berliner Landgericht unter anderem Totschlag, versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. In einem sogenannten Sicherungsverfahren strebt die Staatsanwaltschaft die dauerhafte Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Wegen einer Erkrankung soll der 35-Jährige zur Tatzeit nicht schuldfähig gewesen sein.

Der 35-jährige Deutsche wollte laut Ermittlungen am 6. Januar dieses Jahres mit einer Kettensäge, einer Machete und drei Messern bewaffnet in die Wohnung seiner Nachbarin eindringen. Der damals 52-jährige Freund der Frau soll versucht haben, ihn wegzudrängen. Dabei habe er in die laufende Säge gefasst. Weitere Verletzungen soll der 35-Jährige ihm dann bewusst beigebracht und anschließend die Frau attackiert haben. Sie sei noch vor Ort gestorben. Ihr Lebensgefährte habe durch eine Notoperation gerettet werden können.

Bei Schuldunfähigkeit ist ein normales Strafverfahren ausgeschlossen

Es sei für den Beschuldigten nicht vorstellbar, dass er zu solchen Taten fähig sei. Er habe „riesige Angst“ gehabt, gedacht, er werde getötet. Im Anschluss wurden mehrere Beamtinnen und Beamte befragt, die am Tatort waren. Zunächst wurden Termine bis Anfang Juli angesetzt.

Nach deutschem Recht kommt im Fall einer Schuldunfähigkeit ein normales Strafverfahren nicht in Betracht. Stattdessen wird in einem Sicherungsverfahren darüber entschieden, ob ein Beschuldigter wegen anhaltender Gefährlichkeit in einer Psychiatrie untergebracht werden soll. Der Aufenthalt dort ist zeitlich zunächst nicht begrenzt.