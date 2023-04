Angriff mit Kettensäge und Machete: Mann soll in Klinik Ein Mann, der seine Nachbarin in Berlin-Lichtenberg mit einer Machete getötet und ihren Freund mit einer Kettensäge schwer verletzt haben soll, soll dauerhaf... dpa

Berlin -Ein Mann, der seine Nachbarin in Berlin-Lichtenberg mit einer Machete getötet und ihren Freund mit einer Kettensäge schwer verletzt haben soll, soll dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Nach einem vorläufigen psychiatrischen Gutachten sei der Mann bei der Tat am 6. Januar wegen einer Krankheit nicht schuldfähig gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Dem 35-jährigen Mann werden vor dem Landgericht Totschlag, versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.