Angriff mit Küchenmesser in Gartenlaube: Mann vor Gericht

Berlin -Weil er seine damalige Lebensgefährtin in einer Gartenlaube mit einem Küchenmesser angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben soll, steht ein 43-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem versuchten Mord vor. Mehrere Stichverletzungen habe er der 40-Jährigen zugefügt. Die Frau habe ihm am Vorabend mitgeteilt, dass sie sich trennen wolle, heißt es in der zu Prozessbeginn am Dienstag verlesenen Anklage.