Angriff mit Messer im Bus: Mann verletzt 33-Jährige schwer Eine Frau sitzt mit ihren Töchtern im Bus. Plötzlich attackiert sie ein Mann mit einem Messer - und flüchtet an der nächsten Haltestelle. Die Frau überlebt n... dpa

Berlin -In einem Berliner Bus hat ein Unbekannter eine Frau mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben mussten die sieben und neun Jahre alten Töchter der 33-Jährigen am frühen Dienstagabend mit ansehen, wie ihre Mutter in der Buslinie 327 in Richtung Schönholz attackiert wurde. Fahrgäste eilten der Frau zur Hilfe, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Daraufhin sei der Täter an der Haltestelle Nauener Platz in Gesundbrunnen zu Fuß geflüchtet. Eine Mordkommission ermittele wegen eines versuchten Tötungsdelikts, hieß es.