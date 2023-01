Hellersdorf: Berliner Feuerwehr erneut mit Böllern angegriffen

Nach den Krawallen und gewalttätigen Auseinandersetzungen an Silvester in Berlin sind nun erneut Rettungskräfte angegriffen worden. Ein Rettungswagen und ein sogenanntes Stroke-Einsatz-Mobil wurden in Berlin-Hellersdorf mit Böllern attackiert.

Wie die Berliner Feuerwehr am späten Sonntagabend auf Twitter mitteilte, wurden die Rettungskräfte bei einem Notarzt-Einsatz in der Etkar-André-Straße in Hellersdorf angegriffen. „Dort wurden die Einsatzkräfte des #RTW und #STEMO aus einem 6-geschossigen Mehrfamilienhaus gezielt mit Böllern beworfen.“ Die Rettungskräfte alarmierten zudem nach eigenen Angaben die Polizei und erstatteten Anzeige. Ob die mutmaßlichen Täter gestellt werden konnten, ist derzeit unklar. Berichte über Verletzte gab es am Montagmorgen nicht.

Schlaganfall: Bei der Versorgung zählt jede Minute

Twitter-Nutzer zeigten sich in den Kommentaren bereits nach kurzer Zeit empört über die Gewalt gegen Rettungskräfte. So schrieb ein Nutzer: „Der STEMO kommt nicht umsonst zum Einsatz. Hoffentlich haben es alle unbeschadet überstanden. Bei solchen gezielten Angriffen darf es keine Samthandschuhe geben, sondern alles was das Gesetzt hergibt.“

Das sogenannte STEMO-Mobil ist ein Spezialfahrzeug der Berliner Feuerwehr und kommt bei Schlaganfällen zum Einsatz. Auf der Website der Feuerwehr heißt es dazu: „Bei der Versorgung eines Schlaganfalls zählt jede Minute. Die Herausforderung besteht darin, möglichst frühzeitig zu erkennen, ob die Symptome des Patienten von einem Gefäßverschluss oder einer Blutung verursacht werden. Dies ist mit den Mitteln des Stroke-Einsatz-Mobils (STEMO) noch am Einsatzort möglich. “