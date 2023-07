Anhaltende Krawalle: Macron sagt Staatsbesuch in Deutschland ab

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht mit Bundeskanzler Olaf Scholz während eines Treffens am runden Tisch im Gebäude des Europäischen Rates.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht mit Bundeskanzler Olaf Scholz während eines Treffens am runden Tisch im Gebäude des Europäischen Rates. Geert Vanden Wijngaert/AP

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seinen Staatsbesuch in Deutschland für Sonntag abgesagt. Macron habe darum gebeten, den Termin zu verschieben, teilte am Samstag das Bundespräsidialamt in Berlin mit. Grund dafür seien die seit Tagen andauernden Ausschreitungen im ganzen Land.

