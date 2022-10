Anklage gegen Familie - Marihuana in Millionenwert versendet Mit einem umfangreichen Versandhandel von Marihuana sollen eine Berliner Familie und ihre Komplizen Millionen Euro eingenommen haben. Gegen die Eltern im Alt... dpa

Berlin -Mit einem umfangreichen Versandhandel von Marihuana sollen eine Berliner Familie und ihre Komplizen Millionen Euro eingenommen haben. Gegen die Eltern im Alter von 63 Jahren, ihren 31-jährigen Sohn sowie zwei weitere Männer im Alter von 29 und 33 erhob die Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen bandenmäßigen und bewaffneten Handels mit Rauschgift, wie am Montag mitgeteilt wurde. Seit Mai 2021 soll die Bande über mehrere Shops im sogenannten Darknet, einem unter anderem von Kriminellen genutzten Teil des Internets, jeweils zwischen 5 und 30 Gramm Marihuana per Post an zahlreiche Besteller verschickt haben.