Anklage gegen frühere Kita-Leiterin wegen Nötigung

Neuruppin -Die Staatsanwaltschaft hat gegen die frühere Leiterin eine Kindertagesstätte in Neuruppin und ihre Stellvertreterin Anklage erhoben. Es geht um den Verdacht der Nötigung, sagte Staatsanwalt Gerd Heininger am Donnerstag. Den Frauen werde vorgeworfen, Kinder etwa zum Essen gezwungen zu haben. Zuerst berichtete die „Märkische Allgemeine Zeitung“ über die Anklage. Es gehe wohl um Erziehungsmethoden in der Kita, die womöglich antiquiert seien, sagte der Staatsanwalt in Neuruppin dem Blatt.