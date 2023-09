Bei den Ermittlungen rund um den Verratsfall beim Bundesnachrichtendienst (BND) sind die Ermittler einem Bericht zufolge bei einem weiteren Verdächtigen auf hohe Bargeldsummen gestoßen. In Schließfächern, die Arthur E. zugeordnet werden, fanden sich mehr als 200.000 Euro in bar, wie der Spiegel am Donnerstag berichtete. Der Generalbundesanwalt hat Arthur E. diese Woche gemeinsam mit dem mutmaßlichen Haupttäter Carsten L. des Landesverrats in einem besonders schweren Fall angeklagt.

Den beiden Männern wird vorgeworfen, geheimes Material des BND an einen russischen Geheimdienst gegeben zu haben. Dabei soll Carsten L. als Mitarbeiter des BND das Material beschafft haben. Arthur E. soll es als Kurier nach Moskau gebracht haben und im Gegenzug Bargeld für L. und womöglich auch für sich selbst von russischen Geheimdienstmitarbeitern entgegengenommen haben.

Bunkerte der Verdächtige Carsten L. 400.000 Euro in Schließfächern?

Die bei den beiden Angeklagten gefundenen Bargeldsummen bewerten die Ermittler der Bundesanwaltschaft und des Bundeskriminalamts als Entgelt für den Verrat von Staatsgeheimnissen an Russland, wie der Spiegel weiter berichtete. L. äußerte sich demnach im laufenden Verfahren bislang nicht zu den Vorwürfen, E. kooperiere umfänglich mit den Ermittlern.

In Schließfächern, die Carsten L. zugeordnet wurden, fanden die Ermittler dem Bericht zufolge vier Umschläge mit insgesamt 400.000 Euro. In den Vernehmungen habe der mutmaßliche Kurier E. den Ermittlern berichtet, dass er aus Moskau vier Umschläge für L. mitgebracht hatte. Bezüglich des Bargelds in seinen eigenen Schließfächern habe er bestritten, dass es sich dabei um Geld der russischen Nachrichtendienste handele.