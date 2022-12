Anklage nach Raubüberfall: Opfer dank „Taschenanruf“ befreit Ein sogenannter Taschenanruf machte die Mutter in der Türkei zur Zeugin eines Raubüberfalls auf ihre Tochter in Berlin - nun soll der mutmaßliche Täter vor G... dpa

Berlin -Ein sogenannter Taschenanruf machte die Mutter in der Türkei zur Zeugin eines Raubüberfalls auf ihre Tochter in Berlin - nun soll der mutmaßliche Täter vor Gericht kommen. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat den 38-Jährigen angeklagt wegen bewaffneten Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte.