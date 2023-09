Nach dem Brand im Technikbereich bleibt das Schwimmbad am Ankogelweg in Berlin-Mariendorf vorerst geschlossen. Wann das Kombibad wieder geöffnet wird und welche Maßnahmen dafür notwendig sind, ergründen nun Sachverständige, teilten die Berliner Bäder-Betriebe am Freitag mit.

Nun werde versucht, Ausweichorte für Schwimmvereine, die im Ankogelbad trainieren, zu finden. Auch für die Schwimmstunden, die Schüler normalerweise dort nehmen, gibt es noch keine Lösung.

Am Donnerstagnachmittag war ein Feuer im Keller des Schwimmbads ausgebrochen, weshalb es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich im Bad etwa 25 Gäste sowie Mitarbeiter befunden, heißt es von den Bäder-Betrieben. Die Feuerwehr musste mit 40 Einsatzkräften ausrücken und den Brand löschen. Niemand wurde verletzt. Wie hoch der Sachschaden ist, bleibt allerdings noch unklar.