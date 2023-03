Jahresbilanz: Mehr als 75.000 Flüchtlinge im Ankunftszentrum Tegel registriert Mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge wurden in andere Bundesländer weitergeleitet. Die andere Hälfte wurde Berlin zugewiesen. dpa

„Ukraine Ankunftszentrum TXL“ steht über der Zufahrt zum ehemaligen Flughafen Tegel. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -In dem im März 2022 eröffneten Ukraine Ankunftszentrum auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel sind in den vergangenen zwölf Monaten 75.645 Menschen registriert worden. Davon wurden rund 74.500 in dem Ankunftszentrum auch vorübergehend untergebracht und versorgt, wie das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) am Montag mitteilte.