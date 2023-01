Anmeldungen für Oberschulen beginnen Mitte Februar in Berlin Für den Übergang der künftigen Siebtklässler muss eine Wunschschule angegeben werden. Zweit- und Drittwünsche sind optional. dpa

Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel. Ab dem 14. Februar können Eltern ihre Kinder an Oberschulen in Berlin anmelden. Marijan Murat/dpa

Berlin -Ab dem 14. Februar können Eltern ihre Kinder an Oberschulen in Berlin anmelden. Für den Übergang der künftigen Siebtklässlerinnen und Siebtklässler an Integrierte Sekundarschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen sei eine Wunschschule anzugeben, teilte die Bildungssenatsverwaltung am Donnerstag mit. Die Angabe von Zweit- und Drittwünschen sei optional. Der Anmeldezeitraum läuft bis zum 22. Februar.