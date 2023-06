Die verurteilte deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin – bekannt unter ihren Pseudonym Anna Delvey – wird von ihrer Anwältin verklagt. Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die am Montag bei dem Supreme Court des US-Bundesstaats New York eingereicht wurden.

Die Anwältin Audrey Thomas wirft Sorokin Vertragsbruch vor. Sorokin soll ihr demnach mehr als 152.000 Dollar (etwa 142.000 Euro) schulden.

Anna Sorokin wurde zu mehreren Jahren Haft verurteilt

Die 1991 in der Nähe von Moskau geborene Anna Sorokin war als Teenager mit ihren Eltern nach Deutschland gezogen und hatte in Eschweiler bei Aachen Abitur gemacht. Danach zog sie über London und Paris nach New York, wo sie sich in der High Society Manhattans unter dem Pseudonym Anna Delvey als Millionenerbin ausgab und – so urteilte ein Gericht 2019 – Leistungen im Wert von mehr als 200.000 Dollar (etwa 175.000 Euro) erschlich.

Sie wurde zu mehreren Jahren Haft verurteilt, kam aber Anfang 2021 wegen guter Führung wieder frei. Kurz darauf wurde sie wegen eines abgelaufenen Visums wieder festgenommen. Derzeit steht sie unter Hausarrest. Von dort will sie einen Podcast namens „The Anna Delvey Show“ starten. Die Netflix-Serie „Inventing Anna“, die vergangenes Jahr erschien, beschäftigt sich intensiv mit ihrer Geschichte.