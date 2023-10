Annalena Baerbock in Israel: Offenbar Treffen mit Mutter von Shani Louk

Bei ihrem Besuch in Israel steht offenbar auch ein Treffen von Außenministerin Annalena Baerbock mit der Mutter der mutmaßlich verschleppten Deutschen Shani Louk auf dem Programm. Das teilte die Familie der 22-Jährigen in Deutschland mit. Das Treffen soll demnach an einem unbekannten Ort stattfinden. Shani Louk soll bei einem Musikfestival in der israelischen Negev-Wüste von der islamistischen Hamas als Geisel genommen worden sein.

Ihre Mutter, die aus Ravensburg stammt, hatte am Dienstag in einer Videobotschaft erneut um Hilfe für ihre Tochter gebeten. Nach den Worten ihrer Mutter ist die junge Frau schwer verletzt, aber am Leben. Die Familie geht davon aus, dass sich die junge Frau im Gazastreifen befindet. „Wir fordern und wünschen schnelle humanitäre, medizinische und menschliche Hilfe für Shani und alle Gefangenen im Gazastreifen.“

Die Familie hatte zuletzt eine Unterschriftenaktion gestartet, um Druck für die Befreiung von Shani Louk zu machen. In dem Aufruf kritisierte die Familie auch das Auswärtige Amt für seine angebliche Untätigkeit.

Annalena Baerbock inzwischen in Israel gelandet

Außenministerin Annalena Baerbock ist nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt inzwischen zu ihrem Solidaritätsbesuch in Israel gelandet. Neben politischen Gesprächen standen für die Grünen-Politikerin am Freitag auch Treffen mit deutschen Staatsangehörigen auf dem Programm.

Vor ihrem Abflug am frühen Morgen in Berlin hatte Baerbock den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel erneut scharf verurteilt. „Die Hamas hat in den vergangenen Tagen schreckliche Gräueltaten verübt“, erklärte sie. Die Terrorangriffe seien eine brutale Zäsur. Für die Menschen in Israel habe eine neue Zeitrechnung begonnen. „Es gilt, hinzusehen, und diesen Terror beim Namen zu nennen.“