Seit der Öffnung des Grenzübergangs Rafah haben mehr als 200 Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft sowie deren Familienangehörige den Gazastreifen verlassen können. „Über 200 Deutsche und Familienangehörige konnten inzwischen aus Gaza ausreisen“, erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst X, ehemals Twitter. „Das gibt Hoffnung inmitten der furchtbaren Lage in Gaza“, fügte Baerbock hinzu, die sich anlässlich des G7-Außenministertreffens in Japan aufhielt.

Baerbock bedankte sich in dem Beitrag auch bei den Partnern in Ägypten für ihre Unterstützung. „Wir arbeiten weiter, bis jeder Deutsche, der ausreisen will, dies auch kann“, twitterte Baerbock.

Gazastreifen: Annalena Baerbock fordert humanitäre Feuerpause

Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Palästinensergebiet war am Wochenende infolge eines israelischen Angriffs auf einen Krankenwagen im Gazastreifen kurzzeitig geschlossen worden. Für eine erneute Öffnung hatte die radikalislamische Hamas eine sichere Ausreise von Verletzten zur Bedingung gemacht. Am Montagabend war eine Ausreise von Ausländern, Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft und Verletzten wieder möglich.

Baerbock sprach sich am Mittwoch auf X erneut für „humanitäre Feuerpausen“ aus. „Ich habe unzählige Gespräche geführt und mit allen Partnern darüber gesprochen, wie wir humanitäre Feuerpausen zeitlich als auch geographisch endlich auf den Weg bringen können“, erklärte Baerbock.

Es müsse „jetzt konkret werden“, forderte die Ministerin. Die Menschen bräuchten Wasser und Brot, medizinische Versorgung – und die Schwerstverletzten müssten endlich behandelt werden.

Der Gazastreifen war nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober abgeriegelt worden. Hunderte Kämpfer der radikalislamischen Palästinenserorganisation waren nach Israel eingedrungen und hatten beispiellose Gräueltaten vor allem an Zivilisten verübt.