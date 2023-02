Baerbock stärkt Nato-Anwärter Finnland und Schweden Für ihren Weg in die Nato brauchen Finnland und Schweden noch das Ja aus Ankara. Außenministerin Baerbock macht in Helsinki klar, dass die Beitritte unverzüglich umgesetzt werden sollten. dpa

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihr finnischer Amtskollege Pekka Haavisto bei ihrer Pressekonferenz in Helsinki. Christophe Gateau/dpa

Helsinki -Außenministerin Annalena Baerbock dringt auf eine schnelle Aufnahme von Finnland und Schweden in die Nato. „Beim Nato-Gipfel in Madrid im letzten Sommer haben wir gemeinsam die Grundlage für den Beitritt gelegt. Und wir erwarten natürlich von allen Nato-Mitgliedern, dass sie diesen Beschluss ohne weitere Verzögerung umsetzen“, sagte die Grünen-Politikerin bei einem Besuch in Helsinki mit Blick auf die Blockade der Türkei.