Der Airbus 340 der Flugbereitschaft der Bundeswehr, mit dem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach Australien fliegen sollte, ist nach einer Pannenserie am Freitag sicher in Deutschland gelandet. „Wir sind froh, dass unser Sorgenkind wieder sicher in Köln gelandet ist“, erklärte die Luftwaffe im Onlinedienst X, ehemals Twitter. „Willkommen zu Hause“, hieß es weiter. Dazu wurde ein Video veröffentlicht, in dem das Flugzeug über ein Rollfeld des Flughafens fährt.

Die Maschine war am Morgen in Abu Dhabi gestartet. Von dort hatten zuvor zwei erfolglose Startversuche mit der Bundesaußenministerin an Bord stattgefunden. Das Flugzeug musste beide Male wegen technischer Probleme nach Abu Dhabi zurückkehren. Die Piloten konnten die Startklappen nach dem Abheben nicht einfahren. Die Maschine musste zweimal rund 80 Tonnen Kerosin in der Luft ablassen.

Wir sind froh, dass unser Sorgenkind wieder sicher in Köln gelandet ist. Willkommen zu Hause. pic.twitter.com/iji0RsBaUz — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) August 18, 2023

Baerbock brach daraufhin ihre geplante Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi ab und kehrte per Linienflug nach Deutschland zurück.

Nach Angaben des Spiegel war vor dem Rückflug ein Sensor an den Tragflächen des Flugzeugs ausgetauscht worden, der das Einfahren der Startklappen verhindert haben könnte. Wegen der wiederholten Probleme entschied die Luftwaffe, gleich beide A340-Jets, die die Flugbereitschaft in Betrieb hat, umgehend auszumustern.