Wenige Tage, nachdem US-Schauspielerin Anne Heche offiziell für tot erklärt worden ist, hat die Gerichtsmedizin nun die Todesursache bekannt gegeben. Laut dem Bericht starb die 53-Jährige an den Folgen einer Rauchvergiftung und durch starke Hitze verursachte Verbrennungen. Zudem sei eine Fraktur des Brustkorbs aufgrund eines stumpfen Traumas eine weitere „signifikante Ursache“ gewesen, heißt es. Der Tod von Anne Heche wird von der Gerichtsmedizin offiziell als Unfall eingestuft.

Die Schauspielerin war am 5. August mit ihrem Mini-Cooper in Los Angeles gegen die Wand eines Wohnhauses gekracht. Der Wagen fing Feuer. Zwar schaffte es die Feuerwehr, die 53-Jährige aus dem Auto zu holen, doch ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie das Bewusstsein nicht wiedererlangte. Am 12. August erklärten die Ärzte Anne Heche für hirntot. Ihr Körper war laut ihrer Sprecherin aber noch bis Sonntag an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen, um Organspendemöglichkeiten zu prüfen. Am 14. August wurden die Maschinen abgestellt.

Anne Heche hatte Kokain und Fentanyl im Blut

Die Polizei hatte zunächst Ermittlungen gegen Anne Heche eingeleitet und erklärt, dass auch Heches Blut untersucht worden sei. Medienberichten zufolge wurden im Blut der Schauspielerin Kokain und Fentanyl nachgewiesen. Nachdem Heche für tot erklärt wurde, stellte die Polizei die Ermittlungen aber ein.

Anne Heche hatte zahlreiche Rollen in Filmen und Serien gespielt. Unter anderem war sie aus Filmen wie „Sechs Tage, sieben Nächte“, „Donnie Brasco“ und „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ bekannt. Für ihre Rolle in der Serie „Another World“ bekam sie 1991 einen Emmy. Für Schlagzeilen sorgte auch ihre frühere Beziehung zu Starmoderatorin Ellen DeGeneres.